Darum bebt in der Türkei so häufig die Erde

14. Juni 2020: Das sogenannte Kaynarpınar-Erdbeben hatte eine Stärke von 5,9, ihm folgten 392 Nachbeben. Das Epizentrum lag in der Nähe des Dorfes Kaynarpınar in der osttürkischen Provinz Bingöl. Eine Person starb, 25 weitere wurden verletzt. Das Erdbeben verursachte Schäden in Kaynarpınar und umliegenden Dörfern.