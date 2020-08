Tiefe Lagerbestände

Darum behauptete der Bund so lange, dass Masken nichts bringen

Interne Dokumente zeigen, wieso der Bund lange sagte, dass Masken kaum gegen die Verbreitung des Coronavirus helfen. Es lag offenbar an der fehlenden Verfügbarkeit.

Masken wirkten in der breiten Bevölkerung nicht gegen das Coronavirus. Dies betonte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den ersten Monaten der Pandemie immer wieder. Interne Protokolle, die der «SonntagsZeitung» vorliegen, zeigen jetzt: Die Behörden kommunizierten wohl nur so, weil nicht genügend Masken für alle verfügbar waren.