In eigener Sache – Darum berichtet 20 Minuten über die Debatte um den Geschlechtseintrag

Ab dem 1. Januar 2022 ist es jeder Person in der Schweiz möglich, auf dem Zivilstandsamt das Geschlecht ändern zu lassen. Kostenpunkt: 75 Franken. 20 Minuten berichtete am Donnerstag, dass es möglich wäre, den Geschlechtseintrag zu ändern, um dem Militärdienst zu entgehen oder mit 64 Jahren in Pension zu gehen. Entsprechende Ideen kursieren auf Social Media; bürgerliche Politiker äusserten im Bericht die Befürchtung, dass die Änderung missbraucht werden könnte.

Der Artikel sorgt auf Social Media für rote Köpfe und scharfe Kritik an der Redaktion von 20 Minuten. Die Jungen Grünen verschickten am Abend eine Medienmitteilung, in der sie eine Entschuldigung von 20 Minuten bei der trans Community forder n . 20 Minuten habe, so der Vorwurf, «auf der Titelseite gegen trans Menschen gehetzt». Zudem fordert die Jungpartei, dass in Zukunft auf 20 Minuten mehr queere, insbesondere trans Menschen zu Wort kommen, um die Sichtbarkeit der Community zu erhöhen.

Breite Berichterstattung über LGBTIQ-Themen

Die Redaktion von 20 Minuten hält fest, dass sie jegliche Art der Diskriminierung von trans Menschen ablehnt. Im Rahmen des redaktionseigenen Social Responsability Board s hat 20 Minuten in Zusammenarbeit mit der Lesbenorganisation Schweiz, dem Transgender Network Switzerland und Pink Cross einen Leitfaden für nicht-verletzende Sprache in der Berichterstattung zu queeren Themen erarbeitet. Damit hat 20 Minuten in der Schweizer Medienlandschaft eine Pionierrolle eingenommen. In speziellen Serviceboxen verweisen wir auf Angebote wie die LGBT+ Helpline oder Du-bist-du.ch.

Die Redaktion hat auch in jüngster Vergangenheit in zahlreichen Artikeln Anliegen der LGBTIQ-Community thematisiert: Im Oktober etwa mit einem Bericht über die Forderung nach einem Verbot von Konversionstherapien oder einem Bericht über Hatecrimes gegen LGBTIQ- Menschen im Vorfeld der Abstimmung über die «Ehe für alle». Auch haben wir queeren Menschen zahlreiche Porträts gewidmet. Zum Beispiel hier oder hier .

Wir bedauern, wenn sich Menschen durch den Titel unseres Artikels in ihren Gefühlen verletzt fühlten. Gleichzeitig hat der Artikel nicht die Errungenschaft des erleichterten Geschlechtseintrags infrage gestellt. Fakt ist, dass Frauen und Männer in der Schweiz nach wie vor unterschiedliche Rechte und Pflichten haben. Diese Unterschiede stellen – so die Befürchtungen einzelner Exponenten – einen Anreiz für Missbrauch dar.

Wenn die SVP daraus den Schluss zieht, man müsse den Geschlechtseintrag mit höheren Hürden versehen, ist das Sache der SVP, nicht der Redaktion von 20 Minuten. Genauso gut kann man daraus den Schluss ziehen, dass eine binär orientierte Gesellschaft nicht mehr zeitgemäss ist und dass die unterschiedlichen Vor- und Nachteile für Mann, Frau, trans, inter oder nonbinär endlich geschliffen gehören.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147