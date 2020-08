Die Corona-Krise setzt der Schweizer Wirtschaft schwer zu: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ging zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal um 8,2 Prozent zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Was bedeutet das, und kommt es jetzt zu einer Rezession? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

• Wie schlimm ist der BIP-Einbruch?

«Schlimm», sagt Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik beim Seco. «Das ist ein historischer Einbruch.» Es handle sich um eine ausserordentliche Lage. Denn im Lockdown mussten plötzlich viele Unternehmen schliessen: «Es ist zu einem Angebotsschock gekommen», erklärt Scheidegger. Gleichzeitig sank im In- und Ausland die Nachfrage, und auch die Konsumfreude der Schweizer brach ein wie noch nie.

• Kommt es jetzt zu einer Rezession?

«Wir befinden uns bereits in einer schweren Rezession», sagt Scheidegger vom Seco. Laut Prognosen werde das BIP übers ganze Jahr über sechs Prozent verlieren. Allerdings zeichne sich bereits jetzt eine Erholung ab: «Die Menschen konsumieren seit Ende des Lockdown wieder mehr, das kurbelt die Wirtschaft an.» Nach dem starken Einbruch sei nun mit einer gemächlichen Erholung im Verlauf der kommenden Quartale zu rechnen – sofern es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt.

Laut Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich, könnte die Krise bereits nächstes Jahr weitgehend überwunden sein: «Insofern es bei der Pandemiebekämpfung nicht zu einem massiven Rückschlag kommt.»

Eine Rezession ist dann gegeben, wenn das Bruttoinlandprodukt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen kein Wachstum verzeichnen kann oder gar schrumpft. Dann wird von einer technischen Rezession gesprochen.

Was ist eine Rezession?

• Was sind die Auswirkungen einer Rezession?

Die direkten Auswirkungen einer Rezession sind laut ZHAW-Ökonom Slembeck höhere Steuerrechnungen, sinkende Löhne und steigende Arbeitslosigkeit. «Es werden sicher noch einige Leute ihren Job verlieren», so Slembeck. So haben seit März rund 50’000 Schweizer bereits ihre Stelle verloren. Das Seco rechnet deshalb mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent für dieses Jahr. «Gemäss Prognose kann diese im Jahresdurchschnitt auf 4,1 Prozent steigen», so Scheidegger. Wenn die Entwicklung weiterhin positiv verläuft, dürfte die Arbeitslosigkeit weniger stark zunehmen.