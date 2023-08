Warme Progression: Darum bezahlen wir alle zu viele Steuern

So sinke der Anteil der Steuern, den die Reichsten bezahlen, so Avenir Suisse.

Ein Haushalt, der unverändert in der Mitte der Einkommensverteilung liegt, muss im Lauf der Jahre einen immer grösseren Anteil seines Einkommens in Form von Steuern dem Staat abliefern.

Immer mehr privates Einkommen lande beim Staat, warnt Avenir Suisse: «Die warme Progression ist eine kontinuierliche Steuererhöhung für alle – in so kleinen Schritten, dass es kaum jemandem auffällt.» Doch was meint die Denkfabrik damit? Und was hat die Progression für Folgen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.