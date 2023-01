Wie soll ich mein Geld anlegen? Investment-Tipps für 2023

Zweistellige Inflationswerte in Europa

Im Oktober erreichte die Inflation in europäischen Ländern Rekordwerte, die Schweiz steht hingegen im internationalen Vergleich sehr gut da: In den Niederlanden erreichte sie 16,8 Prozent, in Italien 12,8 Prozent, in Deutschland 11,6 Prozent, in Österreich 11,5 Prozent und in Spanien 7,3 Prozent. In der Schweiz war der bisherige Höhepunkt mit 3,5 Prozent hingegen bereits im August.