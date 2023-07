Forschung: Darum bist du trotz genügend Schlaf am Morgen müde

Doch diese Morgenmüdigkeit ist nicht zwangsläufig durch Schlafmangel bedingt. Das Gehirn einer «Eule» zeigt am Morgen eine andere Art von Müdigkeit im Vergleich zu jener nach einer durchwachten Nacht. Vielmehr lässt sich ihr Zustand als «noch nicht vollkommen wach» beschreiben. Messungen der Hirnaktivität zeigen deutliche Unterschiede in den Gehirnzuständen zwischen diesen beiden Phasen, wie die NZZ schreibt.

Optimales Gleichgewicht von Erregung und Hemmung

Dank des erwähnten Gleichgewichts sind wir in der Lage, wichtige Gedanken bis zu einem Abschluss zu verfolgen, während das Rauschen der Strasse kaum unsere Aufmerksamkeit erregt. Dies wird durch die hemmenden Nervenzellen bewirkt, die das störende Rauschen unterdrücken und es kaum in unser Bewusstsein vordringen lassen. Jedoch ist diese Fähigkeit nicht immer gleich gut ausgeprägt.

«Lerchen» in unserer Gesellschaft im Vorteil

Es ist unbestreitbar, dass «Lerchen» in unserer Gesellschaft im Vorteil sind. In den morgendlichen Sitzungen sind sie in Topform, haben möglicherweise bereits die wichtigsten Aufgaben des Tages erledigt und mögen sich fragen, warum ihre Kollegen nicht dieselbe Leistung erbringen können. Ein Blick in das Gehirn der «Eulen» zeigt, dass ihnen diese Leistungsfähigkeit möglicherweise nicht zur gleichen Zeit gegeben ist.