Perseiden-Sternschnuppen: Westschweizer Gemeinden dunkeln ab

In der Westschweiz wollen viele Gemeinden in dieser Nacht die öffentliche Beleuchtung teilweise oder ganz abschalten. Wie diese Karte vom Verein «Projet Perseides» zeigt, sind über 300 Ortschaften beteiligt.

Im August ist am Nachthimmel über längere Zeit ein faszinierendes Spektakel zu beobachten : der Meteoritenschauer der Perseiden. Einige dieser Sternschnuppen sind bereits zu sehen, in der Nacht vom 12. auf den 13. August soll das Schauspiel dann seinen Höhepunkt erreichen.

Mystischer Name dank Sternbild

Die besten Beobachtungsbedingungen herrschen dieses Jahr um drei Uhr nachts, wie der Sterngucker-Verband gegenüber dem «Spiegel» sagt. Dennoch können die Sternschnuppen auch schon früher am Abend gesichtet werden, wenn auch wahrscheinlich in geringerer Anzahl.

Fällt der Meteoritenregen ins Wasser?

Angesichts des derzeit wechselhaften Klimas in Deutschland könnte das Wetter den Weltraumfans laut dem Wetterdienst aber einen Strich durch die Rechnung machen . Am Dienstag und Mittwoch werden Schauer, Gewitter und Wolken erwartet. Der Höhepunkt der Perseiden wird aber voraussichtlich am Sonntagmorgen erreicht, wenn der Himmel wieder klarer sein dürfte.

Ja, ich werde mich extra an einen guten Aussichtspunkt begeben. Ja, wenn ich ihn von zu Hause aus gut sehe. Nein, in der Vergangenheit wurde ich enttäuscht. Nein, so was interessiert mich nicht. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Um das Spektakel besser sichtbar zu machen, erwägen mehrere deutsche Gemeinden auch, die öffentliche Strassen- und Gebäudebeleuchtung in der Nacht von Samstag auf Sonntag vorübergehend zu dimmen. Diese Massnahmen gab es in der Vergangenheit auch in Teilen der Schweiz – so schalteten im Jahr 2020 in einer Augustnacht 40 Prozent der Gemeinden im Kanton Waadt die öffentliche Beleuchtung aus, um zum Höhepunkt des Meteoritenregens einen möglichst klaren Blick auf den Nachthimmel zu ermöglichen.