Anfällige Triebwerke: A220-Flugzeuge der Swiss bleiben am Boden

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Pratt & Whitney hat Probleme mit seinen PW1000G-Triebwerken. Viele Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, sind von einem Mangel an Ersatzteilen, Lieferproblemen und fehlenden Reparaturslots stark betroffen. Infolge der Engpässe sind derzeit drei Airbus A320 Neo der deutschen Fluggesellschaft in Berlin geparkt, wie aeroTELEGRAPH schreibt – doch das ist nur die Spitze des Eisberges.

«Ich wünschte, wir hätten nur Probleme mit den Motoren der A320», sagte etwa der Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr am Mittwoch. «Wir haben aber noch eine ganze A220-Flotte mit ähnlichen Motoren, davon steht immerhin ein Drittel am Boden in der Schweiz, deshalb auch die hohe Wet-Lease-Quote der Swiss zurzeit.»

Ein Viertel der A220-Flotte bleibt am Boden

Denn die Schweizer Tochtergesellschaft der Lufthansa betreibt eine Flotte von 30 Flugzeugen des Typs Airbus A220 , davon neun A220-100 und 21 A220-300. Wie ein Sprecher bestätigte, befinden sich acht dieser Flugzeuge derzeit am Boden. «Wir haben die triebwerksbedingten Einschränkungen vorhergesehen und den Flugplan entsprechend angepasst, sodass wir keine kurzfristigen Änderungen erwarten», so der Sprecher weiter.

Indische Fluggesellschaft meldete wegen Triebwerken Insolvenz an

Erst am Dienstag hatte die indische Fluggesellschaft Go First ihren Betrieb vorübergehend eingestellt und ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Als Auslöser für diese Entscheidung nannte die Fluggesellschaft den Triebwerkshersteller Pratt & Whitney, der nicht in der Lage war, die Triebwerke der A320 Neo schnell genug zu reparieren oder zu ersetzen, sodass zu viele Flugzeuge gegroundet werden mussten.