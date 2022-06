Benzinpreis-Schock: Darum bleibt Benzin an der Tankstelle trotz sinkendem Ölpreis teuer

Rund drei Monate ist es her, seit sich der Sprit in einer Nacht um 25 Rappen verteuerte. Shell verlangte damals in Würenlos AG 2.65 Franken für einen Liter Diesel, Coop in Dietikon ZH 2.23 Franken für einen Liter Bleifrei 95. Nun kostet ein Liter Diesel laut TCS rund 2.40 Franken und ein Liter Bleifrei 95 etwa 2.31 Franken. Bleifrei ist jetzt also teurer als im März, und der Preis von Diesel sank um 9,5 Prozent.