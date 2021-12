Jetzt spricht der Verlag – Darum bleibt Chef nach Belästigungs-Vorwürfen auf seinem Posten

Der Chefredakteur habe immer wieder anzügliche Kommentare fallen gelassen, per Nachricht und auch persönlich. (Symbolbild)

Wird der Beschuldigte angeklagt, werde er vom Amt dispensiert, so der Verlag.

Der Schritt zur Staatsanwaltschaft hätte sie viel Mut gekostet, sagt Larissa Bucher gegenüber 20 Minuten. Doch dann passierte erstmal nichts. Der Chef blieb auf seinem Posten. Der Verlag begründet den Entscheid, am Beschuldigten festzuhalten, gegenüber 20 Minuten wie folgt: Es handle sich «nicht einmal» um ein laufendes Verfahren, sondern «erst» um eine Anzeige. Zu den weiteren Schritten sagt er: «Sobald die Staatsanwaltschaft entscheidet, den Beschuldigten anzuklagen, werden wir ihn von seinem Amt dispensieren, nicht freistellen.» Fristlos entlassen werde der Mann im Falle einer Verurteilung.

Wurde bereits ein Verfahren eröffnet?

Kriminalkommissär Martin Schütz schreibt auf Anfrage, dass sich die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt grundsätzlich nicht zu hängigen Strafverfahren äussert. Allgemein könne er versichern, dass Anzeigen und Strafanträge sehr ernsthaft geprüft und ermittelt werden. Aber: «Dass sich eine zwingend vorzunehmende Priorisierung von Fällen hinsichtlich der zeitlichen Bearbeitung von anderen Verfahren negativ auswirkt, ist unumgänglich», so Schütz.

Unzählige Emails verschickte der Chefredaktor an Bucher. Die Nachrichten liegen 20 Minuten vor. Die Worte, die er wählte, sind explizit, die Andeutungen sexuell. Die Stellungnahme des Verlags zu den Nachrichten des Chefs: «Seine Aussage bei uns war, dass er das Schreiben und weitere verfasst habe, aber dass sie mit seiner Wortwahl einverstanden gewesen sei und sie ihn sogar ausdrücklich dazu animiert habe, so weiter zu schreiben.»

Der Verlag sieht das Versagen auf Seiten der Behörden, von fehlender Verantwortung will das Unternehmen nichts wissen. Hätte die Staatsanwaltschaft «rechtzeitig ermittelt», hätte die Betroffene nicht den «Mut aufbringen müssen, an die Öffentlichkeit zu gehen», so der Standpunkt des Verlags.