Wetter: Deshalb gibt es derzeit keine Gewitter im Norden

Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen bei Temperaturen zwischen 25 bis hin zu 28 Grad.

In den nächsten Tagen sind keine Wetterumschwünge zu erwarten.

Seit mehreren Tagen kommen Schweizerinnen und Schweizer vor allem im Norden in den Genuss von frühlingshaftem Wetter und Temperaturen.

Das ist die derzeitige Wetterlage

Nach einigen regnerischen Tagen herrscht seit gut einer Woche frühlingshaftes Wetter im Flachland. Im Mittelland gibt es gegenüber den Bergen und dem Süden nicht nur weniger Schauer und Gewitter, sondern auch deutlich mehr Sonne. Das Temperaturniveau blieb dabei konstant in einem frühsommerlichen Bereich zwischen 23 und 27 Grad.

Deshalb bleiben die Gewitter im Norden aus

Gegenüber 20 Minuten erklärt der Meteorologe Roger Perret: «Im Flachland bremst oft die schwach wehende Bise die Quellwolkenbildung.» Diese sei auch der Grund dafür, dass in den kommenden Tagen keine grossen Wetterumschwünge erwartet werden. «Die Bise wird in den kommenden Tagen eher noch stärker», ergänzt Perret.

So sieht die Prognose aus

Im Flachland könnte es laut Prognosen von MeteoNews teilweise bis über das Wochenende meist trocken bleiben, allerdings gibt es auch Wettermodelle, welche am Wochenende etwas verbreitete Gewitter prognostizieren. Im Flachland scheint bis und mit dem kommenden Wochenende mit einer unter der Woche schwachen Bise meist die Sonne bei sommerlichen Temperaturen von zuerst um 25 Grad, am kommenden Wochenende dann um 27 bis 28 Grad, lokal ist noch etwas mehr möglich. Die Schauer- und Gewitterneigung ist nur klein, je nach Wettermodell aber am Wochenende auch etwas erhöht.