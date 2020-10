Nachgefragt

«Bald werden Airlines Reisegepäck anbieten»

Firmen verlassen immer mehr ihre Kernkompetenzen. Das war bisher vor allem in der Luxusgüterindustrie zu beobachten, wo der italienische Juwelier Bulgari etwa opulente 5-Stern-Hotels betreibt. Ralph Lauren und Armani eröffnen Cafés und Restaurants. Damit wird die Marke zum Lifestylekonzept, mit unterschiedlichen Angeboten und Kompetenzen.

In der schweizerischen Markenlandschaft ist dieses Phänomen noch kaum erkennbar. Aber ich bin mir sicher, dass sich Lifestyle-orientierte Marken früher oder später die Frage stellen müssen, in welchen Kompetenz-fremden Märkten Wachstums-Chancen gesehen werden.

Lifestyle ist in und wird zum Treiber in vielen Branchen, in denen das Thema bis anhin keine Bedeutung hatte. Zum Beispiel werden Airlines bald auch Reisegepäck anbieten.