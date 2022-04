Säule 3a: Darum boomt die Altersvorsorge bei jungen Schweizern

So zahlen über 60 Prozent der 20- bis 29-Jährigen in die Säule 3a ein. 2018 waren es nur etwa 48 Prozent.

Besonders stark gestiegen ist das Interesse an der Altersvorsorge bei den 20 bis 29-Jährigen. Heute zahlen über 60 Prozent in die Säule 3a ein (siehe Box). Vor vier Jahren waren es nur etwa 48 Prozent. «Das Bewusstsein für die Vorsorge im Alter hat bei der jungen Generation stark zugenommen», so Comparis-Vorsorgeexperte Leo Hug.

«Die Mentalität hat sich verändert, die Menschen denken vermehrt an die Zukunft», sagt Hug. Auch hegten viele jüngere Personen ein grosses Misstrauen gegenüber der AHV und der Pensionskasse. Grund dafür seien die sinkenden Umwandlungssätze und der festgefahrene politische Diskurs über Reformen in der Vorsorge.

Banken statt Versicherungen

Auch regional gibt es Unterschiede, wenn es um die Altersvorsorge geht: Am beliebtesten ist das 3a-Sparen in der Deutschschweiz mit 72,7 Prozent. In der Romandie sind es erst 62,9 Prozent und in der italienischen Schweiz 60,3 Prozent.