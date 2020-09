Da hatten die neugeborenen Igelbabys noch einmal Glück. Ein Mann die sechs Kleinen Ende August in seiner Grillabdeckung gefunden, wie der Tierschutz beider Basel (TBB) auf Facebook schreibt. Er brachte die Jungen direkt ins Tierheim an der Birs, von der Mutter fehlte jedoch jede Spur.

«Die Babys hatten noch geschlossene Augen, als sie abgegeben wurden und sind mit grösster Wahrscheinlichkeit am Tag vor der Abgabe zur Welt gekommen», sagt Beatrice Kirn, Geschäftsführerin der Stiftung TBB, auf Anfrage von 20 Minuten. Das Tierheim habe den Finder darum gebeten, nach der Mutter zu suchen, da die Säuglinge dringend auf sie angewiesen seien. «Igelbabys müssen alle drei bis vier Stunden mit Nahrung versorgt werden, weshalb sie vorübergehend dringend auf menschliche Hilfe angewiesen waren», schildert Kirn weiter.

Freudige Wiedervereinigung

Tatsächlich konnte der Finder auch die Mutter noch ausfindig machen und brachte sie am nächsten Tag ins Tierheim. Laut Kirn habe sie bereits nach ihren Jungen gesucht. Es sei extrem wichtig, dass die Igelfamilie wieder vereint wurde. «Die Igelbabys lernen durch die Mutter, sich mit Nahrung zu versorgen, um zu Überleben. Ein Wildtier in menschlicher Obhut aufwachsen zu lassen ist nur in absoluten Notfällen sinnvoll.» Laut Kirn sei es immer schwierig, die Tiere auszuwildern, wenn sie von Menschen aufgezogen wurden.