Medikamentenmangel: Darum brauchst du für deine Sommerferien eine grössere Reiseapotheke

«Falsch kalkuliert»

Letztes Jahr begann die Grippewelle früher und war intensiver als in den Vorjahren. «Wir haben zwischen Januar und März 2023 zweieinhalb Mal so viel Pretuval verkauft wie in den Vorjahren», so der Präsident des Apothekerverbandes Kanton Zürich auf Anfrage von 20 Minuten.