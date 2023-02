Studie: Menschen brauchen im Winter mehr Schlaf

In einer Studie sind Forschende der Charité Berlin nun zum Schluss gekommen, dass der Mensch im Winter mehr Schlaf braucht.

Trotz Dauerbeleuchtung und -beschallung in vielen Städten ändert sich die innere Uhr nämlich je nach Jahreszeit.

Viele fühlen sich während der kalten – in neuerer Zeit aber auch immer häufiger schneelosen – Wintermonate ständig schlapp und erschöpft. Zwar machen Menschen keinen Winterschlaf und sind körperlich auch nicht dafür ausgelegt, trotzdem würde eine Mütze Schlaf mehr wohl vielen guttun.

Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Charité Berlin. «Unsere Studie zeigt, dass sich der Schlaf von Erwachsenen in Städten mit den Jahreszeiten verändert», sagt Dieter Kunz, der das Studienteam geleitet hat. Über einen Zeitraum von einem Jahr haben die Forschenden das Schlafverhalten von rund 300 Personen untersucht – und kommen dabei zu einem deutlichen Resultat.

30 Prozent leiden an Schlafstörung

«20 bis 30 Prozent aller Personen in Grossstädten leiden an Schlafstörungen», erklärt Chefarzt Kunz im Gespräch mit dem ORF. Im Rahmen der Studie wurde bei den Probanden jeden Monat ein dreitägiger Test durchgeführt, bei dem die Forschenden über Nacht verschiedenste Werte erfassten und danach die Daten der zweiten Nacht auswerteten und mit den Vormonaten verglichen.

Viele schlafen im Winter zu wenig

Weniger lang dauerten in den Herbst- und Wintermonaten hingegen die Tiefschlafphasen, wie die Verfasser der Studie schreiben. Doch insgesamt sind die Resultate klar: Biologisch gesehen bräuchten die Menschen im Winter mehr Schlaf. Die meisten Leute bleiben jedoch im Winter laut der Studie «unverändert leistungsfähig», was in vielen Fälle zu einem Erschöpfungsgefühl führen könne. Um diesem Symptom vorzubeugen, das vor allem im Februar und März auftritt, empfehlen die Forschenden mehr Schlaf.