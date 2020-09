Beim Einkaufen gilt Maskenpflicht. Das gilt in den Kantonen Zürich, Basel-Stadt, Waadt, Genf, Jura, Neuenburg und Freiburg.

Seit zwei Wochen müssen Zürcher beim Einkaufen eine Maske tragen. Doch die Regelung gilt nicht überall. So sieht die entsprechende Zürcher Verordnung vor, dass eine Maske «in den Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten» getragen werden müsse. Auch in den Kantonen Basel-Stadt, Waadt, Genf, Jura, Neuenburg und Freiburg gelten ähnliche Regeln.

Diese vage Formulierung lässt etwa Bäckereien viel Spielraum. Denn haben sie noch ein Café oder bieten Essen zum Mitnehmen an, sind sie nicht nur Einkaufsladen, sondern auch Gastrobetrieb. Und diese sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Dieses Schlupfloch machen sich einige Bäckereien und verschiedene Take-aways zunutze.

Brot kaufen geht ohne Maske

So gilt etwa in allen Filialen mit Café der Zürcher Bäckereikette Walter Buchmann keine Maskenpflicht – laut Geschäftsführer Daniel Wehrli auch nicht für Kunden, die nur ein Brot oder ein Gipfeli kaufen. Ob in seinen Bäckereien damit die Verordnung eingehalten wird, weiss er selber nicht genau: «Wir haben keine klaren Anweisungen von behördlicher Seite», sagt er.