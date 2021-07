Funklöcher : Darum hast du beim Posten im Laden oft kein Handy-Netz mehr

Ärger beim Einkaufen: Je tiefer man in einen Supermarkt vordringt, desto schlechter wird oft der Handy-Empfang. Doch das kommt den Ladenbetreibern oft entgegen.

So gebe es etwa in der Filiale im Untergeschoss des Migros-Hochhauses am Zürcher Limmatplatz Funklöcher, in diversen anderen Läden wie etwa in der Migros im Bahnhof SBB Basel, in Coop-Filialen in Nidau BE oder am Zürcher Röntgenplatz oder in der Migros in Zürich Wollishofen riss für Abonnenten von Sunrise oder Salt das Netz ganz ab. Generell nahm die Stärke des Netzes in den meisten Fällen in den Läden der Grossverteiler deutlich ab.