Selten wird so üppig gebruncht wie an Ostern

Denn an Ostern feiern Christen nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch das Ende der 40-tägigen Fastenzeit – genau darum schlagen wir uns auch heute noch bei einem üppigen Oster-Brunch die Bäuche voll.

Als Jesus an Ostern auferstand, staunten seine Jünger nicht schlecht.

Alles erwacht – irgendwie auch sexuell

Dass wir beim Brunchen gerne Eierspeisen mampfen, ist eine zu simple Erklärung für den Fakt, dass Hasen Eier in unsere Gärten tragen und dort verstecken. Der eigentlich Grund liegt eher in der Symbolik der Fruchtbarkeit. Hasen gelten als sexuell äusserst aktiv, zeugen viele Nachkommen und die kommen meist genau um die Osterzeit zur Welt. Gleichzeit spriessen zur Osterzeit die ersten Blätter und Blumen – die Natur erwacht aus dem Winterschlaf.

Ähnliches gilt für Eier als Zeichen von Leben und Lebensfreude. Im Mittelalter sei es ausserdem üblich gewesen, den Pachtzins für Felder und Weiden in Eiern zu bezahlen, die der Landvogt jeweils um Ostern herum abholte. Diese historische Erklärung ist aber so unfestlich, dass wir sie nicht glauben möchten. Aber die Theorien zeigen: Hase und Eier in Kombination sind die ultimative Fruchtbarkeits-Kombo.