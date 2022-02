Unsicherheit in Pandemie - Darum buchen junge Schweizer ihre Ferien jetzt lieber im Reisebüro

Schweizer wollen wieder reisen

58 Prozent der Schweizer Bevölkerung plant in den nächsten Monaten Ferien, wie eine Studie von Marketagent.com zeigt. 23 Prozent sind noch unschlüssig. Von jenen, die Ferien zumindest nicht ausschliessen, sagen 80 Prozent, sich genau an die Corona-Bestimmungen der Behörden im In- und Ausland halten zu wollen. Knapp drei Viertel möchten die Sicherheits- und Hygienestandards vor Ort zuverlässig umgesetzt wissen. Gilt in der Zieldestination Impfpflicht, ist dies für 45 Prozent ein Grund mehr, dorthin zu reisen.