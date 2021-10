Bund warnt – Darum droht der Schweiz ein Strom-Blackout

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) schlug bereits im Juni 2021 Alarm – nicht zum ersten Mal. Der Grund: Im Winter droht in der Schweiz eine Stromlücke.

Zwar ist der Ausbau der erneuerbaren Energien bisher auf Kurs. Doch in Stein gemeisselt ist dies nicht: Es ist noch unklar, wie Umweltministerin Simonetta Sommaruga den weiteren Ausbau des sauberen Stroms vorantreiben will, nachdem das CO2-Gesetz an der Urne gescheitert ist.