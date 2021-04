Getty Images via AFP

Essenslieferdienste sind in der Pandemie noch mehr gefragt als zuvor.

Der Gewerkschaftsbund will einen 22-Franken-Mindestlohn für sie.

Lieferdienste haben in der Pandemie volle Bücher.

Doch so generiert die Krise noch mehr unterbezahlte Jobs, wie es am Dienstag an einer Medienkonferenz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) hiess. 14-Stunden-Tage, 3600 Franken Lohn, unbezahlte Überstunden und Stress seien bei Essenskurieren die Regel, sagte SGB-Vizepräsidentin Vania Alliva.