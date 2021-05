FC Luzern winkt doppelte Chance - Darum drückt die Fussball-Schweiz heute Manchester United die Daumen

Wenn am Mittwochabend in Danzig Manchester United und Villarreal um den Europa-League-Pokal kämpfen, geht es auch für den FC Luzern um die doppelte Quali-Chance für einen europäischen Wettbewerb.

1 / 6 Manchester United geht als Favorit in den Europa-League-Final gegen Villarreal. imago images/Shutterstock Am Pfingstmontag bejubelte der FC Luzern den ersten Cupsieg seit 29 Jahren. freshfocus Damit ist die Mannschaft von Fabio Celestini auf jeden Fall im europäischen Wettbewerb dabei. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Am Mittwochabend duellieren sich im Final der Europa League Manchester United und der FC Villarreal.

Der Ausgang des Spiels hat Einfluss auf den FC Luzern.

Siegen die Engländer, geht es für den FCL in die Qualifikation zur Europa League.

Holen die Spanier den Pott, müssen die Innerschweizer in der Conference-League-Quali ran.

Für den FC Luzern steht am Mittwochabend das zweite Finalspiel innert drei Tagen auf dem Programm. Im Gegensatz zum historischen Cupfinal-Triumph am Pfingstmontag gegen St. Gallen (3:1) werden es sich Schürpf, Ndiaye, Müller und Co. am Mittwochabend aber vor dem Fernsehen gemütlich machen. Und trotzdem geht es auch im Europa-League-Final zwischen Manchester United und dem FC Villarreal für die Innerschweizer um etwas.

Aufgrund des Cupsiegs ist bereits jetzt klar: Der FC Luzern hat im Sommer die Chance, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Unklar ist aber, ob der FCL in der Qualifikation zur Europa League oder in jener zur neu geschaffenen Conference League antreten wird.

Wiederholen die Engländer ihren Europa-League-Sieg von 2017, starteten die Luzerner in der dritten Quali-Runde zur Europa League. Bei einem FCL-Sieg wäre man dann auch bei einem Out in der Playoff-Runde fix für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert. Bei einer Pleite in der dritten Quali-Runde hätte man in der Playoff-Runde der Conference League noch einer weitere Chance, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.

Eine oder zwei Quali-Chancen?

Sichern sich am Mittwochabend aber die Spanier von Villarreal den Pokal, muss der FC Luzern direkt in der dritten Quali-Runde der Conference League ran. In diesem Fall bräuchte es zwingend zwei Siege, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Darum dürften die Innerschweizer am Mittwochabend den Red Devils aus Manchester die Daumen drücken.

Eine solche doppelte Quali-Chance wäre für die ganze Fussball-Schweiz von Bedeutung. Zuletzt hatte die Schweiz im Uefa-Ranking massiv eingebüsst und liegt mittlerweile nur noch auf Platz 19 – hinter Zypern, Schottland oder Tschechien. Eine Teilnahme des FC Luzern an einem europäischen Wettbewerb wäre daher eigentlich nötig, will man in der Fünf-Jahres-Wertung wieder Boden gut machen.

United Favorit – Villarreal mit Experte

«Natürlich werden wir das Spiel interessiert verfolgen», sagt FCL-Kommunikationschef Markus Krienbühl auf Anfrage von 20 Minuten. «Ob es für uns am Schluss in die Qualifikation zur Europa League oder zur Conference League geht, spielt aber keine entscheidende Rolle. Wir sind einfach sehr froh, dass wir dank dem Cupsieg in der kommenden Saison im europäischen Wettbewerb dabei sind.»

Geht es nach den Buchmachern, darf sich der FC Luzern aber durchaus Hoffnungen auf den Startplatz in der Europa-League-Quali machen. Manchester United geht im polnischen Danzig als Favorit ins Duell mit Villarreal. Vor 9500 Zuschauern will das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer und Superstar Bruno Fernandes den ersten Titel seit 2017 einfahren.

Der englische Rekordmeister dürfte aber gewarnt sein. Beim Gegner aus Spanien steht in dessen wohl grössten Spiel der Vereinsgeschichte ein absoluter Europa-League-Experte an der Seitenlinie. Unai Emery, ehemaliger Arsenal-Coach von Nati-Captain Granit Xhaka, konnte den Wettbewerb zwischen 2014 und 2016 mit dem FC Sevilla gleich dreimal hintereinander gewinnen.