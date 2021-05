Alpamare, Aquaparc - Darum dürfen Badis bald aufmachen, Wasserparks aber nicht

Im Aquaparc in Boueveret VS ist man enttäuscht über die neusten Entscheidungen des Bundes.

In den Wellenbädern würden mehr Aerosole freigesetzt, erklärt das BAG.

Seit Mittwoch ist klar: Schwimm- und Thermalbäder dürfen ab Montag, den 31. Mai, wieder öffnen. Für die Wasserparks gilt diese Lockerung nicht. Sie müssen weiterhin die Tore geschlossen halten. Der Wasserpark Aquaparc in Bouveret VS reagiert mit Unmut auf diesen Entscheid. Bislang hatten sich die Betreiber nicht zu den politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise geäussert, jetzt aber bezeichnen sie die Entscheidung als unverständlich und inakzeptabel.

Strengere Massnahmen trotz Besserung

Die Massnahmen seien strenger als vor einem Jahr, obwohl sich die gesundheitliche Lage verbessere. Die Ansteckungen gehen zurück und der Anteil an geimpften Personen wächst, sagen die Politiker Mathias Reynard (Nationalrat, SP) und Christophe Darbellay (Staatsrat Wallis, Mitte). Beide sind sich einig, dass Wasserparks genau so wichtig seien wie Skilifte im Winter. Sie bedauern diesen Entscheid, der hauptsächlich junge Menschen und Kinder betrifft, die bereits jetzt schon stark von den Massnahmen betroffen sind. Und das noch vor den Sommerferien.

Mehr Aerosol-Emissionen im Wellenbad

In der Medienkonferenz am Mittwoch konnte Patrick Mathys, der stellvertretende Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten, die Frage der Journalisten diesbezüglich nicht beantworten. BAG-Sprecher Yann Hulmann erklärte hingegen auf Anfrage von «20 Minutes», dass es in einem Wasserpark wie dem Alpamare oder auch dem Aquaparc Wellenbäder mit viel Bewegung gebe. Das heisst: mehr körperliche Anstrengung und deshalb mehr Aerosol-Emissionen. Deshalb müssten die Wasserparks geschlossen bleiben. Die Aussenräume dürften öffnen, sagt Hulmann weiter.