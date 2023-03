Verbotstafel: Darum dürfen keine Elefanten in dieses Parkhaus

«Elefanten sind wohl auch zu gross und vielleicht auch zu breit. Sie würden hier alles zertrampeln», vermutet ein Mann, der gerade sein Auto parkierte, warum Elefanten nicht herein dürfen.

Wer im Parkhaus Flora in Luzern parkieren will, muss folgende Punkte erfüllen: ein nicht über 1,80 Meter hohes Fahrzeug haben, keinen Töff fahren, ohne Anhänger unterwegs sein. Und: Man darf keine Elefanten mitbringen. Das zeigen Schilder am Eingang des Parkhauses. Vor rund zwei Jahren waren es noch die gelb-braun gemusterten Tiere, die verboten waren: Giraffen durften über 20 Jahre nicht ins Parkhaus rein.