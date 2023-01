So schwer sind Trennungen für Promis wie Amber Heard oder Martina Hingis

1 / 7 Die öffentliche Schlammschlacht, die sich Amber Heard (36) und Johnny Depp (59) im Zuge ihrer Scheidung lieferten, sorgte dieses Jahr für Schlagzeilen. Die beiden waren 15 Monate verheiratet, ehe Heard im Mai 2016 die Scheidung einreichte. REUTERS Ganze zwölf Jahre hielt die Beziehung von Shakira (45) und Gerard Piqué (35). Dieses Jahr war aber Schluss. Das gab die Sängerin über ihren Pressesprecher bekannt. imago images/PanoramiC Im Dezember haben sich Cathy (34) und Mats Hummels (34) nach 14 gemeinsamen Jahren offiziell scheiden lassen. Cathy wartete lange, bis sie die Trennung öffentlich bestätigte. FC Bayern via Getty Images

Darum gehts Wenn sich Promis trennen, kann das – wie im Falle von Amber Heard (36) und Johnny Depp (59) – zur öffentlichen Schlammschlacht führen.

Stars führen nämlich nicht nur eine Liebes-, sondern auch eine Geschäftsbeziehung.

Fachpersonen klären auf, weshalb ein Beziehungsbruch in der Öffentlichkeit besonders schwer ist, und geben Tipps für die heikle Situation.

Vor einem gebrochenen Herzen ist niemand sicher – auch die Stars nicht. Das mussten dieses Jahr gleich mehrere Promis feststellen. Das Beziehungsende kann bei den Fans heftige Reaktionen auslösen. Zwei Fachpersonen erklären, was dafür und dagegen spricht, eine Trennung mit der Öffentlichkeit zu teilen, und mit welchen Beziehungsproblemen Promis zu kämpfen haben.

Eine schnelle gemeinsame Stellungnahme nach der Trennung kann helfen, Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. «Das Promipaar kann so seine eigene Geschichte erzählen und sein eigenes Leben rascher fortführen – so beispielsweise mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin», meint Bettina Disler, die als Paartherapeutin in Zürich tätig ist. Fans akzeptieren dies nach einem gemeinsamen Statement eher, als wenn sie davon überrascht werden.

Was hilft dir bei Herzschmerz? Ich spreche mit meinem Umfeld darüber. Ich ziehe mich zurück. Ich hatte noch nie eine Trennung.

Dieselbe Ansicht vertritt der Zürcher Paartherapeut Andreas Baumann. Er ruft jedoch zur Vorsicht auf: «Wenn die Motive der Trennung noch zu wenig geklärt sind und sich das Paar noch im emotionalen Chaos befindet, sollte man die Trennung besser noch privat halten.» Er beobachtet, dass sich Paare häufig zu schnell und aus dem Bauch heraus trennen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was dies für Folgen haben könnte, speziell natürlich auch für Kinder, die allenfalls aus der Beziehung hervorgehen. Es wäre sehr sinnvoll, die Frage zu stellen, von welchen Situationen sich einst Liebende trennen möchten, statt subito die Partnerschaft zu beenden.

Promis haben eine Liebes- und eine Geschäftsbeziehung

Bei Promipaaren ist die Trennung besonders kompliziert. Denn: «Sie haben nebst einer Liebesbeziehung auch eine Art Geschäftsbeziehung», meint Disler. Ihre Karriere sei zu einem gewissen Teil davon abhängig, wie viel ihres Privatlebens sie mit ihren Fans teilten. Je nach Trennungsgrund entscheiden sich die Fans dann für die eine oder die andere Person. «Diejenigen, die schlechter abschneiden, riskieren, ihre Berühmtheit zu verlieren», so die Expertin.

Genau dieser Streit um die Fans kann schlimme Folgen haben: «Es kommt leider nicht selten vor, dass Promis in der Öffentlichkeit die andere Person schlechtmachen und selbst in der Opferposition das Mitleid der Fans zu gewinnen versuchen. Das artet dann in eine Schlammschlacht aus, wie das bei Amber Heard und Johnny Depp der Fall war», meint die Therapeutin. Dem schliesst sich Baumann an: «Anwälte in Scheidungsverfahren lösen bedauerlicherweise oft eine sehr eskalierende Situation zwischen Paaren aus. Das hat dann dramatische Folgen, insbesondere wenn Kinder involviert sind.» Der Nachwuchs sollte nie gezwungen sein, einen Elternteil wählen zu müssen.

Trotz Scheidung schwärmt Gisele Bündchen (42) auf Instagram von ihrem Ex Tom Brady (45). Laut Beziehungsberaterin Bettina Disler ist dies bei Promis eher die Ausnahme als die Regel. Instagram/gisele

Auch private Beziehung kann problematisch sein

Eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen, ist nicht einfach. Darin sind sich die beiden Fachpersonen einig. Eine mögliche Lösung sei, die Beziehung strikt geheim zu halten, meint Disler. Diese Option hat aber auch ihren Preis. Den Promis entgeht dadurch automatisch eine Menge Publicity. Es gilt: «In privaten Beziehungen wollen die meisten so sein können, wie sie sind, und das steht oft im Widerspruch zu dem, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben», so die Expertin. Dieses Problem sieht auch der Therapeut: «Promis nehmen in der Öffentlichkeit eine bestimmte Rolle ein und sind darin fixiert. Diese im Privaten abzulegen, ist schwierig und kann zu Problemen führen.» Um diesen Balanceakt zu meistern, benötigen die Promis viel gegenseitiges Vertrauen.