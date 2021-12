Fragerunde im Nationalrat – Darum entlöhnt der Bundesrat die Mitglieder der Corona-Taskforce nicht

1 / 4 «FFP2-Masken belasten das Budget der Schweizerinnen und Schweizer stark», sagte Berset im Nationalrat. Darum habe sich der Bundesrat gegen ein FFP2-Maskenobligatorium entschieden, so der Bundesrat. 20min/Simon Glauser «Die Zuverlässigkeit von Selbsttests ist bei Erwachsenen und Kindern gleich hoch», sagte Berset im Nationalrat. AFP Die Dosen für den ersten Impfstoff für Kinder sollten spätestens in den ersten Tagen des Jahres 2022 und vielleicht schon Ende 2021 verfügbar sein, erklärte Berset. AFP

Darum gehts Bundesrat Alain Berset hat im Nationalrat erklärt, warum der Bund den Mitgliedern der Corona-Taskforce keinen Lohn bezahlt.

Er verriet zudem, wie viel Geld der Bund den Medien für Corona-Kampagnen bezahlt.

Berset legte zudem dar, warum es in der Schweiz keine FFP2-Maskenpflicht gibt.

Die Nationalräte und Nationalrätinnen haben Alain Berset mit Fragen zur Corona-Politik des Bundesrats durchlöchert, wie diverse Einträge im «Amtlichen Bulletin» zeigen. Kritische Fragen stellten vor allem Exponenten der SVP, unter anderem Martina Bircher, Christian Imark und Barbara Steinemann.

Berset zum Personalmangel in den Spitälern

«Ist es nicht eine Bankrotterklärung des Gesundheitswesens, wenn es bei lediglich 264 Covid-Patienten und -Patientinnen auf der Intensivstation (per 07.12.21) bereits an seine Grenzen stösst?» Diese Frage stellte SVP-Nationalrätin Andrea Martina Geissbühler. «Die Planung der Spitalkapazitäten liegt in der Kompetenz der Kantone», entgegnete Berset. Sie seien auch für die Bereitstellung der Intensivpflegeplätze zuständig. In den Spitälern gebe es einen «akuten Mangel an qualifiziertem Intensivpflegepersonal», den sie nicht kurzfristig beheben können.

Auf die Frage, warum man nicht früher begonnen habe, mehr Personal auszubilden, sagte Berset: «Die Frage ist berechtigt, man muss aber auch sehen, dass man nicht einfach so rasch Leute aus- und weiterbilden kann.» Das Problem habe zudem nicht nur die Schweiz, sondern ganz Europa.

Darum entlöhnt der Bund die Task-Force-Mitglieder nicht

Büchel wollte zudem wissen, wie viele Personen in der Covid-19 Task-Force beschäftigt sind und welche Kosten dadurch für die Bürger und Bürgerinnen der Schweiz entstehen. Die «Swiss National Covid-19 Task Force» bestehe seit Sommer 2021 aus rund 25 Personen. Diese erhielten für ihre Arbeit im Rahmen der Task Force keine Entschädigung durch den Bund. Die Vereinbarung zwischen dem Bund und der Task Force sei bis Ende Mai 2022 befristet. Die Mitglieder der Task Force seien in den meisten Fällen an Hochschulen beschäftigt. Eine Überführung in die Bundesverwaltung sei nicht vorgesehen, sagt Berset.

Darum schreibt der Bundesrat keine FFP2-Masken vor

FDP-Nationalrätin Maja Riniker wollte wissen, ob der Bundesrat sich überlege, das Tragen von FFP2-Masken in gewissen Bereichen zu empfehlen. Die gute Schutzwirkung von FFP2-Masken sei schon seit Längerem bekannt, antwortete Berset auf diese Anfrage. Im Alltag dürfte der Unterschied zwischen den Maskentypen aber viel geringer sein, da nicht alle die Masken korrekt tragen. «FFP2-Masken belasten das Budget der Schweizerinnen und Schweizer zudem stark, da sie viel teurer sind als OP-Masken», so der Bundesrat. Darum habe der Bundesrat bis jetzt darauf verzichtet, FFP2-Masken vorzuschreiben.

Berset kritisiert erneut die Kantone

Um die Ausbreitung von Corona in den Schulen zu verringern, empfehle der Bund regelmässige Speicheltests im Pool. Die Massnahmen dazu liegen laut Berset aber im Zuständigkeitsbereich der Kantone. Der Bundesrat habe dazu Ende November eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Er hätte sich gewünscht, dass es in den Schulen regelmässig solche Tests gebe. Es sei «fragwürdig und in einigen Fällen sogar unzureichend», dass einige Schulen das nicht machen, so Bersets Antwort auf eine Anfrage von FDP-Nationalrätin Isabelle Moret.

So viel Geld bezahlte der Bundesrat an Medien für Corona-Kampagnen

SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel wollte von Berset wissen, wie viel der Bund 2020 und 2021 für Impf- und Covid-Kampagnen an die Medien bezahlt hat. Laut Berset gab es Inserate, Plakate und Werbespots bei 70 Verlagshäusern und in rund 200 verschiedenen Medien. Die SRG habe dafür 1,7 Millionen Franken vom Bund erhalten, die TX Group 4,6 Millionen Franken, CH-Media 1,4 Millionen Franken, Ringier 1,2 Millionen Franken, die NZZ-Mediengruppe 0,4 Millionen Franken, Gruppo Corriere del Ticino 0,1 Millionen Franken, ESH Médias 0,5 Millionen Franken, Somedia 0,2 Millionen Franken und diverse weitere Medien 10 Millionen Franken.

Berset zur Zuverlässigkeit des Selbsttests

«Die Zuverlässigkeit von Selbsttests ist bei Erwachsenen und Kindern gleich hoch», sagte Berset auf eine Anfrage von Moret. Bei asymptomatischen Personen liefere ein Selbsttest mit einem Nasenabstrich nur bei etwa einer von fünf infizierten Personen ein positives Ergebnis. Die Entnahme der Probe durch die Person selbst sei zudem eine Herausforderung. Darum empfehle das BAG asymptomatischen Personen, die keinen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten, gepoolte Speichel-PCR-Tests zu machen. Diese Methode sei wesentlich zuverlässiger und weniger unangenehm.

Darum verkürzt der Bundesrat die Gültigkeit von PCR-Tests nicht

Auf Anfragen von Moret antwortete Berset, dass der Bundesrat alle Massnahmen begrüsse, die eine schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse von Corona-Tests ermöglichen. Die Organisation der Tests liege aber in der Verantwortung der Kantone. Eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer von PCR-Tests würde «neue Herausforderungen» mit sich bringen, sagt Berset. Der Hauptgrund dagegen sei, dass bei einem Anstieg der Nachfrage das Ergebnis der Tests nicht innerhalb von 24 Stunden vorliegen würde. Darum verzichte der Bundesrat vorläufig darauf, die Gültigkeitsdauer der Tests zu verkürzen, sagte Berset.

Bald kommen die ersten Impfdosen für Kinder

FDP-Nationalrätin wollte mehr über die Corona-Impfung für Kinder wissen. Laut Berset müssen vier Faktoren erfüllt sein, damit Kinder Corona-Impfungen erhalten können: Swissmedic muss einen Zulassungsentscheid fällen, die Eidgenössische Kommission für Impffragen und das Bundesamt für Gesundheit müssen eine Impfempfehlung ausarbeiten, die Schweiz muss die Impfstoffe beschaffen und die Kantone müssen die Impfung organisieren. «Die Dosen für den ersten Impfstoff sollten spätestens in den ersten Tagen des Jahres 2022 und vielleicht schon Ende 2021 verfügbar sein», so Berset.

