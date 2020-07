Nach ersten Corona-Fällen

Darum ergibt vorsorgliches Testen in der Super League keinen Sinn

Nach den Fällen in Zürich und Neuenburg sieht die Liga keinen Grund, die Clubs stärker in die Pflicht zu nehmen. Vom obligatorischen Testen sieht man weiterhin ab.

In den Richtlinien für die Clubs hält sich die Swiss Football League (SFL) an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Und diese sehen ausdrücklich vor, nur bei entsprechenden Symptomen, nach Meldung eines Kontakts mit einer infizierten Person oder auf Anweisung eines Arzts zu testen.

Es gibt auch Teams, die testen

Ihre Empfehlungen und Pflichten an die Vereine hat die Liga gemäss Kommunikationschef Philippe Guggisberg nicht erneuert, sondern im direkten Austausch noch einmal abgegeben. «In allen Situationen, in denen der nötige Abstand nicht gewährleistet werden kann, schreiben wir das Tragen einer Maske vor», sagt Guggisberg. Dazu zählen beispielsweise der Aufenthalt in der Garderobe oder das gemeinsame Reisen im Bus.

Einige der infizierten FCZ-Spieler haben sich wahrscheinlich auf der Busfahrt an das Auswärtsspiel in Neuenburg angesteckt. Die SFL schreibt den Clubs aber weiterhin nicht vor, wie sie die Anfahrt zu gestalten haben. «Die Abstandsregeln müssen auch da gewährleistet sein.» Sonst gelte die Maskenpflicht.

Von einem Abbruch war man weit entfernt

Nah am Abbruch sei die Saison in den letzten Tagen nie gestanden, so Guggisberg. «Es gab keinen Grund zur Annahme, dass die Situation ausser Kontrolle geraten würde.» Ausserdem habe man sich noch die Möglichkeit beibehalten, im Extremfall für die Meldung der europäischen Plätze an die Uefa eine andere Lösung zu finden. «Wir wollen auf jeden Fall zu Ende spielen.»