Darum erhalten Frauen weniger oft einen 13. Monatslohn als Männer

In Branchen mit Frauenmehrheit bringen Erfahrung und Dienstjahre laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) kaum spürbare Verbesserungen beim Lohn.

Teilzeitarbeit sei also nicht der einzige Grund für die Einkommenslücke der Frauen.

Die Stundenlöhne in «Frauenjobs» seien tiefer als bei «Männerjobs», sagt der Schweizerische Gewerkschaftsbund.

Frauen sind beim 13. Monatslohn laut Schweizerischem Gewerkschaftsbund benachteiligt: Schweizweit erhalten ihn acht von zehn Arbeitnehmende, bei den Frauen sind es aber weniger. Denn in «Frauenberufen» gebe es oft keinen 13. Monatslohn. So erhalten nur acht Prozent der Coiffeusen und Kosmetikerinnen ein zusätzliches Monatsgehalt, im Kleiderhandel gar nur die Hälfte.

Hier sollen Frauen benachteiligt sein

Die Stundenlöhne in Berufen mit grossmehrheitlich Frauen seien ebenfalls markant tiefer – auch mit abgeschlossener Lehre. In Branchen mit Frauenmehrheit sei zudem die Lohnprogression schlechter: Erfahrung und Dienstjahre bringen kaum spürbare Verbesserungen, wie der SGB sagt.

Bessere Arbeitsbedingungen in Kinderbetreuung, Gesundheitswesen und Sozialwesen.

Höhere öffentliche Investitionen in den Service Public.

Obligatorische Lohnanalysen in allen Firmen.

Nennung des Minimallohns in den Gesamtarbeitsverträgen (GAVs).

Teilzeitarbeit sei also nicht der einzige Grund für die Einkommenslücke der Frauen, auch die wirtschaftliche Geringschätzung der «Frauenberufe» spiele eine wichtige Rolle. «Die Teilzeit-Debatte ignoriert diese strukturelle Ungleichheit und zielt am realen Problem vorbei», so der SGB.