Beiz sagten früher vor allem Bettler

Der Begriff Beiz geht laut Paul Widmer, Sprachwissenschaftler an der Universität Zürich auf das westjiddische Wort «bajis» mit der Bedeutung Haus zurück. Dieses stamme wiederum vom hebräischen Wort «bajith», was ebenfalls Haus heisst, ab. Im südwestdeutschen Sprachraum sei das Wort in den letzten paar Jahrhunderten allgemein in Gebrauch gekommen. «Zuvor wurde es vor allem in der Sprache sozialer Randgruppen, wie Bettler verwendet», so Widmer. Diese Sondersprachen werden auch manchmal zusammenfassend Rotwelsch oder «Gaunersprachen» genannt. In der Bedeutung Gaststätte, Restaurant, Wirtshaus sei der Begriff Beiz in der Schweiz recht weit verbreitet und werde oft verwendet.