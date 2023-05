SS Prinzessin Victoria Luise: Das erste Kreuzfahrtschiff

1 / 15 Die luxuriöse SS Prinzessin Victoria Luise war weiss gestrichen und am Bug reich verziert, inklusive Galionsfigur. Detroit Publishing Company photograph collection (Library of Congress) Auch das runde Heck des Kreuzfahrtschiffes war aufwendig dekoriert. PD Die Prinzessin Victoria Luise war der ganze Stolz der Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag). PD

Darum gehts Die Prinzessin Victoria Luise gilt als erstes Kreuzfahrtschiff.

Benannt war sie nach der einzigen Tochter des Kaisers Wilhelm II.

Sie war äusserst luxuriös ausgestattet und richtete sich an sehr wohlhabende Leute.

Nach nur sechs Jahren in Betrieb lief sie 1906 auf die Küste Jamaikas auf.

Der Kapitän nahm sich ob dieser Schmach das Leben.

Das Schiff wurde zum Totalverlust erklärt.

Während Jahrhunderten dienten kommerzielle Schiffe einem einzigen Zweck: Personen oder Waren von A nach B zu bringen. Das änderte sich Ende des 19. Jahrhunderts. Findige Reedereien erkannten, dass es eine zahlungskräftige Kundschaft gab, die gerne auch nur zum Vergnügen Schiffsreisen unternehmen wollte. So bot etwa die Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag) ab 1891 Luxuskreuzfahrten an. Und das mit einigem Erfolg.

Doch es zeigte sich, dass die anfänglich dafür verwendeten Linienschiffe der stürmischen Nordatlantikroute für Vergnügungsfahrten in südlichen Gewässern wenig geeignet waren. Die Kabinen waren klein, an Bord gab es kaum Abwechslung und die Bereiche der zweiten oder gar dritten Klasse waren für die reichen Passagiere nicht zu gebrauchen. Zudem verbrauchten die auf Geschwindigkeit ausgelegten Linienschiffe mit ihren mächtigen Maschinen viel zu viel Treibstoff. Und so bestellte der Generaldirektor der Hapag bei der Werft Blohm & Voss das erste kommerzielle Schiff, das von Beginn weg auf Luxuskreuzfahrten ausgelegt war.

Die Prinzessin Victoria Luise war mehr Luxusjacht als Linienschiff

Am 29. Juni 1900 lief das nach der einzigen Tochter des deutschen Kaisers Wilhelm II. benannte Schiff als Prinzessin Victoria Luise vom Stapel. Schon von aussen unterschied es sich deutlich von den nüchternen Linienschiffen der damaligen Zeit. Sie glich einer privaten Luxusjacht, war weiss gestrichen und hatte einen reich dekorierten Bug mit einer Galionsfigur, die die Prinzessin darstellen sollte. Insgesamt gab es 120 Kabinen an Bord. Alle erste Klasse, alle mit zwei Räumen und alle mit eigenem Badezimmer.

Neben den üblichen Räumen auf Linienschiffen wie etwa Raucher-Salons gab es zusätzlich auch eine Bibliothek, ein grosses Gym und sogar eine Dunkelkammer für Hobbyfotografen. Dazu grosszügige Promenadendecks, einen Tanzsaal und eine wahre Kunstgalerie an den Wänden des Speisesaals. Der Kaiser selbst soll bei der Ausstattung mitgeredet haben. Bei einem Besuch an Bord soll er ein bisschen neidisch angemerkt haben, dass seine eigene Jacht Hohenzollern etwas kürzer als die Prinzessin Victoria Luise war.

Klassische Kreuzfahrtziele

Die erste Reise führte die Prinzessin Victoria Luise am 5. Januar nach New York und von dort weiter in die Karibik und nach Venezuela. Sie dauerte 35 Tage. Die nächste Reise ging ins Mittelmeer und weiter ins Schwarze Meer. In jedem Hafen wurden bereits damals gut geplante Landausflüge angeboten. Im europäischen Sommer unternahm die Prinzessin Victoria Luise Reisen nach Skandinavien und ins Baltikum. Damit befuhr sie bereits damals die noch heute üblichen Kreuzfahrtrouten.

Die Prinzessin Victoria Luise machte Kreuzfahrten für Menschen möglich, die sich «den Unterhalt und die Wartung nicht leisten konnten, ganz zu schweigen von den Kosten für den Bau solcher Schiffe», sagte James Delgado, der frühere Direktor des NOAA-Programms für maritimes Kulturgut, dem «Smithsonian Magazine». Bruce Peter, Designhistoriker an der Glasgow School of Art in Schottland und Autor von «Cruise Ships: A Design Voyage» ergänzte: «Unter den sehr wohlhabenden Menschen gab es einen starken Wunsch, den Stil von Royals und Kaisern nachzuahmen.»

Die letzte Fahrt der Prinzessin Victoria Luise

Das Schicksal schlug am 16. Dezember 1906 zu. Die Prinzessin Victoria Luise war auf dem Weg zum Hafen von Kingston, als Kapitän Brunswig zwei Leuchttürme verwechselte und das Schiff ohne Lotsen in Richtung des falschen lenkte. Als der Kapitän seinen Fehler bemerkte, versuchte er verzweifelt, die Geschwindigkeit zu reduzieren und den Kurs zu ändern. Doch es war zu spät. Die Prinzessin Victoria Luise lief nahe Port Royal mit voller Wucht auf die Uferfelsen auf und liess sich nicht mehr bewegen.

Obwohl keine Passagiere zu Schaden kamen, zog sich der Kapitän in sein Quartier zurück und erschoss sich, wohl aus Scham über seinen schweren Fehler. Die Offiziere erzählten den Passagieren nichts davon und versicherten ihnen, dass für das aufgelaufene Schiff keine Gefahr bestehe. Erst am nächsten Tag wurden alle Reisenden in Sicherheit gebracht. Für die Prinzessin Victoria Luise gab es dagegen kein Happy End. Sie wurde am 19. Dezember 1906 zum Totalverlust erklärt und, wie die jamaikanische Zeitung «The Daily Gleaner» damals schrieb, «aufgegeben und ihrem Schicksal überlassen».

Und so gehen Kreuzfahrten heute: Die Symphony of the Seas von 2018, eines der grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt, hat zwar deutlich mehr Kabinen als die Prinzessin Victoria Luise, nämlich 2759, doch auch hier gilt: Den Passagieren soll es an nichts fehlen. 20min

