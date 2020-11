Verachtzehnfacht : Darum explodieren jetzt in der Türkei die Coronazahlen

Zwischen 9. und 26. November haben sich die Coronazahlen in der Türkei verachtzehnfacht. Nun ist auch der Grund dafür bekannt geworden.

Statt aller positiven Fälle zu registrieren und zu melden, hatte das Land nämlich bisher nur jene Erkrankten gemeldet, die sowohl Symptome hätten, als auch in Krankenhäusern behandelt werden müssen.

Die Zahl der Corona-Fälle hat sich in der Türkei verachtzehnfacht.

Die Türkei meldet am Freitag 29’132 Corona-Neuinfektionen.

Noch am 9. November hatte die Türkei mit 1576 Coronafällen überraschend wenige Neuinfektionen bekannt gegeben. Auch seit Mai bewegten sich die Zahlen anders als in den meisten Ländern weltweit auf sehr niedrigem Niveau, meist sogar weit unter 1000 Neuinfektionen pro Tag. Doch seit dem 10. November explodieren die Erkrankungszahlen förmlich, schossen erst über 5000, 10’000 und 20’000 Fälle und hielten am Freitag bei 29’132 Neuinfektionen.