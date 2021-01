In Zürich steht der öffentliche Verkehr wegen den grossen Schneemassen still.

In Zürich schneit es weiter. Die Räumungsarbeiten laufen auch Hochtouren, aber trotzdem konnte der öffentliche Verkehr, der seit gestern um 22 Uhr in der Stadt Zürich eingestellt wurde, noch nicht wieder aufgenommen werden.

Die grösste Schwierigkeit für die Räumung der Strassen seien die Unmengen an Schnee, die in kürzester Zeit in Zürich gefallen sind, heisst es bei der Baudirektion des Kantons Zürich. «Obwohl momentan auf den Kantonsstrassen und Autobahnen rund 230 Räumungsfahrzeuge und nochmals viele mehr auf den Gemeindestrassen unterwegs sind, ist die Natur stärker als der Mensch», so Sprecher Thomas Maag.