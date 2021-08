Ungeduldige Millionäre - Darum fahren Reiche plötzlich gebrauchte Luxusschlitten

1 / 8 Die Corona-Pandemie hat zu Engpässen bei den Zulieferern geführt.

(Tages-Anzeiger/Urs Jaudas) Die Nachfrage nach Karossen wie beispielsweise Bentleys ist aber ungebrochen.

(Tages-Anzeiger/Urs Jaudas) Wegen der Pandemie sind Lieferketten für Halbleiter unterbrochen. Frachter in chinesischen Häfen stehen teils still. Reuters

Darum gehts: Die Corona-Pandemie hat zu Lieferengpässen in den Auto-Werken geführt.

Die Nachfrage bleibt aber weiterhin gross – auch bei Luxusautos wie Bentley oder Rolls-Royce.

Die Preise sind stark gestiegen.

Reiche kaufen sich neuerdings vermehrt Occasionen.

Die Erholung des Automarktes ist ins Stocken geraten.

Aston Martin, Bentley oder Rolls Royce: Wer sich derzeit ein Luxusauto gönnen will und das nötige Kleingeld dafür hat, steht vor einem Problem. Wegen der Corona-Pandemie ist die Produktion in den Fabriken ins Stocken geraten. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Luxuskarossen ungebremst. Die Folge: Die Preise sind massiv gestiegen.

Immer öfters kommt es daher vor, dass Kunden - quasi um zu überbrücken - erst einmal auf einen Gebrauchtwagen zurückgreifen. Dies gilt auch für Autos in der obersten Preisklasse. «Der Occasionsmarkt ist extrem gefragt. Wir hatten noch nie so wenige verfügbare Occasionen wie zurzeit», sagt Martina Merki, Marketingchefin der Schmohl AG in Zürich.

Die Garage ist auf Luxusautos spezialisiert, verkauft n eue un d gebrauchte Karossen d er Marken Bentley, Rolls-Royce, McLaren und Bugatti. Merki berichtet auch von ungeduldigen Kunden. «Sie wollen Fahrzeuge, die jetzt verfügbar sind. Das führt dann sowohl bei Neuwagen als auch bei Occasionen zu längeren Wartefristen.» Einen gebrauchten Bugatti Veyron gibt es bei Schmohl aktuell für 1,3 Millionen Franken, einen Rolls-Royce Phantom für knapp 440’000 Franken .

Der Markt boomt

Dass das Occasionsgeschäft unabhängig der Automarke floriert, bestätigt auch Andrej Rüegg von der von Rotz Autowelt in Wil SG. Er spricht von längeren Lieferfristen und steigenden Preisen. «Einige Kunden sind ungeduldig und kaufen sich daher eher mal ein Luxusauto als Occasion.» Wie sich die Nachfrage entwickeln werde, sei unmöglich vorherzusehen.

Der Markt für gebrauchte Rolls-Royce, Bentleys oder McLaren boomt weltweit. Bei Bentley ist der Umsatz mit Occasionen laut Bloomberg in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 150 Prozent gestiegen. Bei McLaren nahmen die Verkäufe mit Gebrauchten im Vergleich zum Rekordjahr 2020 um 2 Prozent zu. Allerdings zahlen die Käufer bis zu 40 Prozent mehr für einzelne Modelle als diese im Neuzustand kosten.

Halbleiter-Mangel verteuert Neuwagen

Generell kämpfen die Unternehmen in der Auto i ndustrie mit einem anderen Problem. Weil die Lieferketten global teils unterbrochen sind, mangelt es derzeit an Halbleitern. Dies sind Festkörper, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der eines Leiters wie Kupfer und dem eines Isolators wie etwa Glas liegt. Ohne Halbleiter geht in der Autoindustrie praktisch gar nichts.

Globale Knappheit Halbleiter Wegen der Corona-Pandemie ist es bei Halbleiter-Herstellern rund um den Globus zu einer Knappheit gekommen. In chinesischen Häfen standen Containerschiffe wegen der Bestimmungen teilweise still. Ein weiterer Grund ist neben den zeitweise unterbrochenen Lieferketten auch die gestiegene Nachfrage. So kommt es sowohl bei Chipherstellern als auch in der Telecom- oder Auto-Branche zu Engpässen. Die Folgen fallen teils dramatisch aus.

Die Folgen dieser Knappheit sind augenfällig: In den USA, aber auch in Deutschland werden Neu- und Gebrauchtwagen zur Mangelware. In der Schweiz und in Liechtenstein ist der Auto-Markt im Juli gegenüber vor einem Jahr um 14,2 Prozent zurückgegangen. Dies schreibt Auto-Schweiz, der Verband der Schweizer Automobil-Importeure, in einer Mitteilung. Die Erholung des Marktes gerate weiter ins Stocken.