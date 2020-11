Trotzdem waren an Halloween etwa in Biel oder Winterthur grosse Gruppen von Menschen unterwegs.

Trotz Versammlungsverbot kam es an Halloween in der ganzen Schweiz zu Partys und Ausschreitungen: Allein im Kanton Bern gingen 60 Meldungen ein, davon 20 in Biel. Dort flogen Flaschen und Steine, die Einsatzkräfte mussten Gummischrot einsetzen. Auch in Yverdon kam es zu Krawallen, und in Winterthur versammelten sich über 50 Personen in einem Park.