Darum finden Jugendliche jetzt leichter einen Ausbildungsplatz

Berufsintegrationszentren müssen Programme schliessen

In jeder Gesellschaft gibt es Jugendliche, die auf dem Arbeitsmarkt schwer zu vermitteln sind. Diese können sich dann an verschiedene Institutionen wenden, die ihnen etwa dabei helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Im Moment ist die entsprechende Nachfrage aber deutlich zurückgegangen. Irène Meier vom Zürcher Berufsintegrationszentrum Impulsis im Gespräch mit Nau.ch: «Es gab im letzten Jahr im Kanton Zürich sehr viel weniger Zuweisungen in Programme, die arbeitsmarktliche Massnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten.» So musste die Einrichtung etwa die beiden Programme Gastronomie und Hotellerie schliessen.