Zehn Tage Quarantäne nach Rückkehr – Swiss fliegt trotz Verbot weiter vom südlichen Afrika in die Schweiz

Der Bund hat direkte Flüge aus dem südlichen Afrika in die Schweiz verboten. Die Swiss fliegt aber trotzdem weiter von Südafrika in die Schweiz. Wie ist das möglich?

Darum gehts Swiss fliegt trotz Verbot weiter vom südlichen Afrika in die Schweiz.

Möglich macht das eine Ausnahmebestimmung des Bundesamts für Gesundheit.

Dieses verlangt von allen Reisenden aus dem südlichen Afrika einen negativen Corona-Test.

1 / 4 Am Freitagmorgen sind zwei Flugzeuge aus Südafrika am Flughafen Zürich gelandet. Tamedia/Urs Jaudas Dabei hat das Bundesamt für Gesundheit solche Flüge eigentlich verboten. Tamedia/Urs Jaudas Die Swiss sagt, dass ihre Flüge vom südlichen Afrika in die Schweiz trotzdem unbedenklich seien. Für Schweizer und Schweizerinnen gebe es nämlich eine Ausnahme «für die Heimreise auf privater Basis». Tamedia/Urs Jaudas

Die Swiss fliegt weiter

Am Freitagmorgen seien zwei Flugzeuge aus Südafrika am Flughafen Zürich gelandet, berichten Zeitungen von Tamedia. Das war allerdings noch bevor das Flugverbot in Kraft trat. Doch auch danach flog die Swiss weiter: Am Freitagabend hob eine Maschine von Johannesburg in Richtung Zürich ab.

Eine Leserin berichtet 20 Minuten, dass am Samstagmorgen eine E-Mail von Swiss mit den Reisebedingungen für einen Flug von Südafrika in die Schweiz erhalten habe, der am Dienstag stattfinden soll. In dieser Mail stehe, dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen und sich nach der Rückkehr in Quarantäne begeben müsse. Die Leserin geht darum davon aus, dass auch dieser Flug stattfinden wird.

Es gibt Ausnahmen

Der Grund dafür ist, dass für Schweizer, Schweizerinnen und Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz oder Liechtenstein Ausnahmen «für die Heimreise auf privater Basis» möglich sind, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Das Bundesamt für Gesundheit verlange, dass alle Reisenden aus dem südlichen Afrika einen negativen Corona-Test vorlegen und zehn Tage in Quarantäne gehen müssen.

Ignoriert die Swiss also die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit? Man werde weiterhin von Südafrika in die Schweiz fliegen, um die von der Ausnahme betroffenen Person zu befördern, teilt die Airline gegenüber dem «Tages-Anzeiger» mit. Zur Quarantäne könne Swiss keine genaueren Angaben machen, so die Zeitung.