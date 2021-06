F-35 Lightning II - Darum fliegt Viola Amherd auf den US-Superjet

2017 hat sich das Stimmvolk für die Beschaffung neuer Kampfjets ausgesprochen. Bundesrätin Viola Amherd und ihr Verteidigungsdepartement schauen sich derzeit vier verschiedene Modelle an.

Ein Aviatik-Experte erklärt im Interview, was der Flieger wirklich kann.

Der Bundesrat entscheidet in den nächsten Wochen, welchen Kampfjet er sich besorgen will.

Die Schweiz kauft bald neue Kampfjets . Der amerikanische F-35 gilt derzeit als Favorit, der Bundesrat entscheidet in den nächsten Wochen darüber. Aviatik-Experte Hansjörg Egger klärt die wichtigsten Fragen rund um den Jet (siehe Box).

Herr Egger, offenbar will die Verteidigungsministerin den amerikanischen F-35 Kampfjet für die Schweiz – eine gute Wahl?

Der F-35 kostet 237 Millionen Franken pro Stück und ist ein hochtechnologischer Flieger. Die Kritik ist dementsprechend breit. Braucht die kleine Schweiz so eine teure Lösung?

Will man der Expertengruppe glauben, handelt es sich beim Vierte-Generationen-Flugzeug F-35 um die kostengünstigste Variante. Einige Länder haben den Jet bereits bestellt, andere liebäugeln noch damit. Bei einer Stückzahl von über 3000 Flugzeugen ist es durchaus vorstellbar, dass der Preis für das einzelne Flugzeug ständig sinkt. Auch im Hinblick auf die Upgrades, denen Kampfflugzeuge regelmässig unterzogen werden, wirkt sich die grosse Zahl der produzierten Flugzeuge kostenbremsend aus. Während es bei Flugzeugen der vorhergehenden dritten Generation teuer werden kann, vor allem, wenn sie bald einmal nicht mehr hergestellt werden.

Bei diesem Datenaustausch unter den Betreibern und dem Hersteller, wie er übrigens bereits beim F/A-18 funktioniert, geht es in erster Linie um die Sicherheit. Vorkommnisse, Probleme und Erfahrungen bei der Operation werden mit den befreundeten Luftstreitkräften und dem Werk gegenseitig gecheckt.

Es ist wie bei den Lokomotiven. Es fährt weltweit keine Lok, in der nicht Schweizer Bestandteile verbaut sind. Und so ist es bei den Flugzeugen. Die wichtigsten Systeme, wie etwa der Datenlink 16, stecken bei sämtlichen evaluierten Kampfjets drin. Und sie stammen aus den USA. Auch die Navigation basiert bei sämtlichen Luftwaffen auf dem Global Positioning System (GPS), und der Knopf, um die Satelliten abzustellen, befindet sich ebenfalls in den USA.