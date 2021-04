iOS 14.5 - Darum fragen jetzt deine Apps, ob sie dich tracken dürfen

Was aber ist Tracking überhaupt? Tracker sammeln persönliche Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, die Firmen untereinander austauschen. Lädt man etwa eine werbeunterstützte Diät-App herunter, so sieht man kurze Zeit später im Facebook-Feed Werbung über gesunde Ernährung. Gleichzeitig sieht man in der Diät-App beispielsweise Anzeigen zu Elektronik oder bequemer Kleidung, basierend auf den Interessen, die Facebook über einen erfasst hat, heisst es in einem Artikel des «Wall Street Journal». Im Fachjargon heisst dies targeted advertising - zielgerichtete Werbung. Es ist ein Geschäft, das laut Apple jährlich 230 Milliarden Dollar umsetzt.