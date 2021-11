Gesundes Laub – «Darum freut sich dein Meersäuli, wenn du eine Light-Dicks-Weide pflanzt»

1 / 6 Kaninchen und Meerschweinchen mögen Rübli und Gurke, aber es darf auch gerne mal getrocknetes Laub sein. Raphael Moser/ Tamedia AG Denn Blätter von gewissen Bäumen (zum Beispiel von der Weide im Bild) sind für Nutz- und Haustiere sehr gesund. ProSpecieRara

Auch Kühe können hin- und wieder problemlos mit Laub gefüttert werden.





Esther Michel





Esther Michel

Darum gehts Laubfutter wird in der Landwirtschaft wiederentdeckt.

Kühe, Ziegen, Schafe aber auch Meersäuli können mit Blätter gefüttert werden.

Blätter sind bekömmlich und gesund.

Weiden, Esche, Linde und Buche eignen sich besonders für die Fütterung.

Jahrtausende fütterte der Mensch seine Nutztiere auch mit Laub. Die Leute waren arm und nutzten alle Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen. Nun wird diese Art der Fütterung wiederentdeckt. «Die Laubfütterung ist in Vergessenheit geraten, obwohl sie viele Vorteile bereit hält», sagt Philippe Ammann von der Stiftung ProSpecieRara mit Hauptsitz in den Meriangärten in Basel. Denn Laub ist bekömmlich und gesund. «Der Gerbstoff in den Blättern ist ein natürliches Entwurmungsmittel gegen Parasiten», sagt er. Zudem sind in den Blättern Mineralstoffe enthalten und weisen oft einen hohen Proteingehalt auf.

Nebst dem gesundheitlichen Aspekt spricht auch ein weiterer Punkt für die Verfütterung von Blättern. «Dass das Laubfutter auf dem eigenen Hof gewonnen werden kann und ohne lange Transportwege zur Verfügung steht, ist ein weiterer Pluspunkt», so Ammann. Er betreut ein Weidenbäume-Projekt. Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass auch bei der Fütterung von grossen Nutztiere, wie Rinder Laub zum Einsatz kommen kann. Die Schweizer Bauernzeitung schrieb bereits vor einem Jahr: «Laub und Blätter können mehr sein, als eine zufällige Beilage auf der Weide.»

Für die Gewinnung von Laub bieten sich auch gefährdete Weidensorten an, weiss Ammann. Denn nebst den rund 30 wild wachsenden Weiden-Arten gibt es in der Schweiz viele Flecht- und Imkerweidensorten, die rar geworden sind. Die Bäume haben teils aussergewöhnliche Namen. Darunter die Light Dicks, Bögelsack, Black Lady und Opas Bindeweide. «Wir versuchen, die gefährdeten Weidensorten an möglichst vielen verschiedenen Standorten abzusichern», erklärt Ammann, der das Projekt betreut.

Finger lassen von Laub am Boden

Die Laubfütterung wird in der Landwirtschaft auch bereits von Einzelnen praktiziert, weiss Ammann. Aber die Thematik müsse erst wieder aufgefrischt werden. «Wenn ich von Laub spreche, meine ich nicht die Blätter, die jetzt im Herbst überall am Boden liegen», berichtigt Ammann. Die Blätter müssen grün geerntet und entweder frisch oder getrocknet verfüttert werden.