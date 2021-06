«Fortnite» erhält Update 17.00 - Darum funktioniert Spiel am Dienstag nicht

Battle-Royale-Game : Darum funktioniert «Fortnite» am Dienstag nicht

Am Dienstag müssen «Fortnite»-Fans Geduld haben. Denn das Spiel steht voraussichtlich für einige Stunden nicht zur Verfügung. Dies solange, bis das neue Update auf den Servern läuft.

Aus diesem Grund sind die Server am Dienstag, 8. Juni, voraussichtlich für längere Zeit down.

Wann genau Entwickler Epic Games dem Spiel den Stecker zieht, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es, dass die Server von «Fortnite» am Dienstag in den frühen Morgenstunden heruntergefahren werden, um damit die kommende Season sieben einzuläuten. Beim Update wird dann der neue Patch 17.00 eingespielt. Wie lange genau sich Fans gedulden müssen, ist nicht bekannt. Voraussichtlich dürfte aber das Battle-Royale-Spiel spätestens am Nachmittag wieder funktionieren. In der kommenden Season soll es dann zu mehreren Crossover-Events mit «Resident Evil Village», «Loki» und «Family Guy» kommen.