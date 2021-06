Darum gab es bei diesem Handspiel keinen Penalty gegen die Türkei

In den Sozialen Medien und auch auf dem Platz herrschte grosses Unverständnis – wie so oft bei den Hand-Entscheidungen. Ein Blick in die neuen Regel-Bücher des International Football Association Boards (IFAB) zeigt jedoch: So umstritten war die Szene eigentlich gar nicht. Der niederländische Schiedsrichter und sein Team hatten die Situation im Griff.

Grund dafür ist die neue Handspielregel, die für die kommende Saison in Kraft tritt und bereits bei der EM angewendet wird. Die Regelhüter des Fussballs machen einen Entscheid im Jahr 2019 wieder rückgängig und setzen wieder auf ein wesentliches Kriterium: die Absicht. Im Falle des türkischen Verteidigers landete der Ball zwar am ausgestreckten Arm – doch eine Absicht kann man ihm definitiv nicht unterstellen.

Historischer Abend in Rom

Die deutschen Schiedsrichter-Experten von Collinas Erben erklärten die Situation ebenfalls auf Twitter. Sie mahnten allerdings auch an: «Mal schauen, ob diese neue Linie bei dieser EM konsequent so fortgesetzt wird.»

Am Freitagabend wurde aber nicht nur die neue Handspielregel zum ersten Mal benutzt. Es kam auch zu weiteren historischen Ereignissen. Der erste Treffer in der 53. Spielminute fiel durch ein Eigentor von Mehri Demiral. Noch nie in der gesamten EM-Geschichte war der erste Treffer des Turniers ein Eigentor – der türkische Innenverteidiger erspielte sich damit einen Platz in der Geschichte. Durch den deutlichen Erfolg haben sich auch die Italiener einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Das 3:0 war der höchste Sieg in einem Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft.