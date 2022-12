Mann schläft in Netstal GL am Steuer ein und kollidiert mit Auto auf Gegenspur

Am Montagmorgen, gegen sechs Uhr, war ein Autofahrer zwischen Näfels GL und Nestal GL unterwegs. Kurz vor Netstal schlief der 23-Jährige am Steuer ein. Sein Auto geriet auf die Gegenspur, wo es laut der Kantonspolizei Glarus zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.

Die beiden Fahrzeuge kamen in der Folge von der Strasse ab, durchbrachen den Strassenzaun und überschlugen sich auf der angrenzenden Wiese. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Autos und an der Strasseneinrichtung entstand Schaden.