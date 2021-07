Mehr Geld für Uefa : Darum gab es während der EM so viel chinesische Werbung

Nur ein einziger der sechs EM-Top-Sponsoren stammt aus Europa. Gerade Unternehmen aus China werben gerne in Europa, obwohl es deren Produkte hier teilweise noch gar nicht gibt.

Bandenwerbung in chinesischer Schrift gehörte während der EM zur Tagesordnung.

Die chinesischen Schriftzeichen dürften Millionen von Fussballfans auch beim EM-Finale irritiert haben. Rund um die Spiele der Europameisterschaften warben Sponsoren aus China auch in der Landessprache, via TV flimmerten die Werbebotschaften für die Heimat in die europäischen Wohnzimmer. Zugleich unterstrichen Hisense und Alipay mit ihrem ungewöhnlichen Vorgehen demonstrativ den Trend: Von den zwölf Hauptsponsoren des Europa-Turniers stammte ein Drittel aus China – und diese Tendenz ist seit Jahren steigend, sie wird auch bei der WM 2022 und der EM 2024 sichtbar.