«Absurd teuer!» – Darum gehen die Preise für Mietautos kurz vor Ferienstart durch die Decke

Der Bestand an Fahrzeugen für die Miete ist gerade kleiner als die Nachfrage. Auch darum sind die Preise für Mietwagen in der Schweiz explodiert.

News-Scout J. G.* reist nach Frankreich und wollte sich dafür einen Mietwagen reservieren. Dann der Schock: «Mietautos sind hierzulande gerade absurd teuer!» Obwohl er bei Hertz und Europcar Mitglied sei und so bis zu 15 Prozent Rabatt kriege. Die Preise seien so hoch, dass man sich für das Geld schon fast ein Occasion-Auto kaufen könne, tobt J.G.

Plus 90 Prozent seit 2019

An Ostern sieht es ähnlich aus: Wer von Karfreitag um 8 Uhr bis Ostermontag um 20 Uhr einen Ford Focus ab Zürich Hauptbahnhof mieten will, bezahlt dafür bei Hertz 803 Franken. Ein Fiat Tipo kostet 933 Franken, ein Volvo XC60 Plug-in Hybrid 960 Franken. Europcar ist über Ostern ab Zürich HB bereits ausgebucht.

J.G. nervte sich so über die Preise, dass er nun ein Auto im deutschen Singen mietet (siehe Box): Dort kostet ein Skoda Oktavia Kombi bei Europcar für 3 Wochen 1453 Franken – rund halb so viel wie in der Schweiz. Auch über Ostern sind die Autos bei Europcar in Singen deutlich günstiger.