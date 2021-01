Wenn es nach Social-Media-Nutzern geht, hatte der Mann von Kamala Harris’ Nichte von allen Teilnehmern am meisten Style.

Live auf Sendung: Die Sneakers sah jeder, der die Feierlichkeiten am TV verfolgte.

Jeder kam top gestylt und hüllte sich in seinen schönsten Designer-Kleidern.

An der Inaugurationsfeier von Joe Biden zeigte sich alles was Rang und Namen hat.

Die Inaugurationsfeier von Joe Biden ist friedlich über die Bühne gegangen – und auch sehr stylisch. Demokraten und Republikaner zeigten sich in Designer-Outfits. Kamala Harris trug ein violettes Deux-Pièce von Christopher John Rogers, einem afroamerikanischen Designer aus Lousiana.

In den Sozialen Medien sorgte aber nicht nur die Robe der neuen Vize-Präsidentin für grosses Aufsehen, sondern ein paar Sneakers! Denn: Nikolas Ajagu hat an der Feier in Washington ein Paar Dior Air Jordan 1s getragen. Ajagu ist der Ehemann von Harris’ Nichte Meena. Zusammen haben sie zwei Kinder, die Töchter Amara und Leela.