Rheinfelden AG: Darum gehören Schweizer Gasflaschen nicht an deutsche Grills

In Rheinfelden kam es am Freitagabend zu einem Balkonbrand, nachdem ein Gasgrill Feuer gefangen hatte. Die Ursache war rasch klar und es war schon der zweite derartige Fall innert Tagen.

1 / 4 In Rheinfelden ging ein Gasgrill am Freitagabend in Flammen auf. Das Feuer griff auf den Nachbarbalkon über, die Feuerwehr musste mit einem Grossaufgebot anrücken. Kapo AG

Ein Gasgrill, der Feuer gefangen hatte, löste am Freitagabend in Rheinfelden im Kanton Aargau einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus. Der Grill geriet auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Haldenweg in Brand und hatte sich, als die Feuerwehr eintraf, schon auf einen benachbarten Balkon ausgeweitet. Diese konnte eine weitere Ausbreitung verhindern und das Feuer schliesslich löschen. Eine Person sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital überführt worden.

Die Ursache des Brandes war rasch geklärt. Beim Grill handelte es sich um ein Produkt aus Deutschland, der an eine Gasflasche aus der Schweiz angeschlossen wurde. Die beiden Komponenten sind aber nicht miteinander kompatibel. Deshalb sei das Gas unkontrolliert aus der Flasche geströmt und habe sich schlussendlich entzündet. In der Folge geriet das Mobiliar auf dem Balkon in Brand und das Feuer griff auf einen weiteren Balkon über.

Schon am Donnerstagabend kam es im aargauischen Seengen zu einem vergleichbaren Fall. Hier geriet ein Gasgrill in einem Garten auf die gleiche Weise in Brand – auch hier musste die Feuerwehr kommen.

Die Aargauer Kantonspolizei rät dringend davon ab, Gasgrills, die im Ausland gekauft worden sind, an Schweizer Gasflaschen anzuschliessen. Diese verfügten über unterschiedliche Dichtungssysteme, weshalb keine dichte Verbindung hergestellt werden könne. Vor dem Erstgebrauch sollte zudem unbedingt die Bedienungsanleitung gelesen werden und falls erforderlich auf Druckregler umgerüstet werden, die mit den hiesigen Gasflaschen kompatibel seien.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.