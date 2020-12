Darum gehört die Essiggurke zum Weihnachtsfest

Vorbei die Zeiten, als sich unser Baumschmuck zu Weihnachten auf Strohsterne und rote, glänzende Kugeln beschränkte. Wer heute vorne mit dabei sein will, der setzt auf ausgefallene Variationen. Je schräger, desto besser. Und mittlerweile kann man sich wirklich fast alles an den Baum hängen: Thon-Konserven, afghanische Windhunde, Bügeleisen – und auch Essiggurken findet man in Hülle und Fülle. Eigentlich also nicht weiter erstaunlich. Wäre da nur nicht ein kleines Detail, das wir bisher verschwiegen haben: Die Gurken sind keine absurde Erfindung der Neuzeit. Sie hängen in den USA schon seit mehr als 100 Jahren in den Bäumen.