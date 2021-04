Auch in den vergangenen Tagen stieg der Wert der Währung um mehrere hundert Prozent.

Der Kurs des Dogecoin stieg in einem halben Jahr um 10’000 Prozent.

In noch deutlich kleineren Dimensionen bewegt sich die Krypto-Währung Dogecoin. Diese hat dafür aber zuletzt umso stärker zugelegt. In den vergangenen Tagen schoss der Kurs pro Stück um über 300 Prozent auf rund 25 Cent. Vor einem halben Jahr war der Dogecoin noch 10’000 Prozent weniger wert, bei Bitcoin und Ethereum waren es etwa 500 Prozent weniger.

Warum explodiert der Kurs der alternativen Digitalwährung derzeit so sehr? Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Dogecoin:

Warum steigt der Dogecoin jetzt?

Schon seit einigen Monaten herrscht in der Krypto-Branche ein Bullen-Rennen mit viel Preisdruck nach oben, wie der Blockchain-Experte Daniel Diemers von der SNGLR Group zu 20 Minuten sagt. «Das zieht sicher auch den Dogecoin mit nach oben», so Diemers.

Wer treibt den Kurs nach oben?

Das Logo des Dogecoin ziert ein Hund. Blockchain-Experte Daniel Diemers sieht deshalb einen Vorteil in der Währung. «Bitcoin und Ethereum sind ja eher abstrakte und technisch komplizierte Ideen», sagt Diemers zu 20 Minuten. Die neuen Krypto-Einsteiger seien aber weniger von der Technik fasziniert, sondern würden emotionale Ankerpunkte wie die Hunde-Währung suchen. «Das beweist der starke Absatz von Dogecoin-Merchandise», so Diemers.

Der Dogecoin entstand 2013 als Parodie auf den Bitcoin. Doch aus Spass wurde bald ein Geschäft. So sammelte die Dogecoin-Community ein Jahr später Dogecoins im Wert von rund 30’000 US-Dollar, um dem jamaikanischen Bobteam die Olympiateilnahme zu ermöglichen. Darauf stieg der Kurs der Währung um über 50 Prozent. Mit dem Support von Promis wie Elon Musk und Snoop Dogg bekam das Ulk-Phänomen schliesslich eine breite Aufmerksamkeit.

Wie stark steigt der Dogecoin noch?

Wird der Dogecoin weiter stärker wachsen als Bitcoin und Ethereum?

Von Forbes zitierte Experten erinnern daran, dass das grosse Kapital die grossen Kryptowährungen bevorzugt. So investiert bisher eher die Reddit-Community in die Meme-Währung. Auch Diemers sieht «keinen rationalen Grund», warum der Dogecoin weiter deutlich stärker als Bitcoin oder Ethereum steigen sollte. Möglich ist es trotzdem. «Die Krypto-Welt ist natürlich auch nicht immer rational», so Diemers.